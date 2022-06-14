Качество водопроводной воды в Киеве отвечает санитарным нормам, информация о холерной палочке – фейк, - КГГА

Качество питьевой воды в столице контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности и отвечает санитарным нормам.

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Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что в настоящее время в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде. В сообщениях отмечается, что чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.

"В "Киевводоканале" уверяют, что эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена ​​на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - говорится в сообщении КГГА.

Качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна.

"Киевводоканал" снабжен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы по водоподготовке проходят в установленном порядке.

Отметим, Министерство здравоохранения не зафиксировало случаев холеры в Украине, но продолжает эпидемический надзор.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе, несмотря на публичное отрицание угрозы распространения холеры, в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение в больнице скорой помощи.