Якість водопровідної води у Києві відповідає санітарним нормам, інформація про холерну паличку – фейк, - КМДА

Якість питної води у столиці контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки та відповідає санітарним нормам.

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Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що в даний час в мережі поширюється фейкова інформація про можливий спалах холери через паличку холери у воді. У повідомленнях наголошується, що чистити зуби та мити фрукти та овочі необхідно виключно кип'яченою водою.

"У "Київводоканалі" запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності і, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення", - йдеться у повідомленні КМДА.

Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 немає, водопровідна вода цілком безпечна.

"Київводоканал" має всі необхідні реагенти в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки проходять в установленому порядку.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я не зафіксувало випадків холери в Україні, але продовжує епідемічний нагляд.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі, незважаючи на публічне заперечення загрози поширення холери, терміново готують до запуску інфекційне відділення в лікарні швидкої допомоги.