У МОЗ закликають не панікувати через чутки про холеру

В Україні достатня база для того, щоб запобігти спалаху холери. До того ж, досі навіть не фіксували ні підтверджених випадків холери, ні підозр.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Вже тиждень Viber-каналами поширюється інформація про спалах холери, що нібито наближається, через те, що нібито "вище за течією річок, що впадають у Дніпро, почали розкладатися трупи"", - йдеться в повідомленні.

МОЗ вкотре нагадує: в Україні є достатня матеріально-технічна, організаційна та лабораторна база для реагування на підтверджені випадки чи підозра на холеру.

Абсолютно всі випадки, де можна було б запідозрити холеру, проходять через систему центрів контролю та профілактики хвороб.

Крім того, із поверхневих водойм, місць рекреації, річок, водозабору регулярно відбираються зразки для забезпечення епідеміологічного спостереження. Досліджується питна вода.

І головне: за весь час моніторингу не було зафіксовано випадків навіть із підозрою на холеру.

Водночас у МОЗ закликають дотримуватися базових правил особистої гігієни, використовувати безпечну воду, ретельно обробляти їжу тощо.

"Це важливо робити завжди, а тим більше влітку – сприятливу для поширення багатьох інфекцій пору року", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, раніше у Київській міській державній адміністрації заявили, що якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, а інформація про холерну паличку – фейк.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі, незважаючи на публічне заперечення загрози поширення холери, терміново готують до запуску інфекційне відділення в лікарні швидкої допомоги.