В елітному районі Києва ввели карантин на сказ, тварин щеплюватимуть

У Печерському районі Києва днями виявили випадок сказу, через що на частині території району введно карантин. Про це повідомляють у Головному управління Держпродспоживслужби у столиці.

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Так, за інформацією Об'єднання ветеринарної медицини в Києві, 8 червня у відділ по боротьбі зі сказом тварин, був доставлений труп безпритульного кота. За результатами аналізу за методом флуоресцуючих антитіл було виявлено свічення, характерне для сказу тварин.

13 червня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській військовій адміністрації, де було вирішено запровадити карантинні обмеження щодо сказу.

Цю територію обмежено трикутником бульвар Дружби Народів - Наддніпрянське шосе - Залізничне шосе. Зокрема, тут розташований елітний багатоповерховий мікрорайон Новопечерські Липки.

Також протиепізоотична комісія затвердила план заходів з ліквідації сказу у Печерському районі та недопущення розповсюдження захворювання в Києві. При цьому житлові та паркові масиви Печерського та Голосіївського районів, прилеглі до зони карантинних обмежень, було визначено загрозливою зоною.

Вказано, що ГУ Держпродспоживслужби в Києві спільно зі столичними ветеринарами забезпечують організацію проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні. Крім цього, на цій території заборонено проведення виставок та інших видовищних заходів за участі собак.