В Госэкоинспекции назвали размер экологического ущерба Украине из-за войны с Россией

С начала войны землям и воздуху Украины был нанесен ущерб на сумму почти 254,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что оперативный штаб при ГЭИ ведет реестр экологических преступлений страны-агрессора и расчетов размера ущерба, причиненного окружающей среде Украины, и по последним данным, наибольший ущерб в течение четырех месяцев полномасштабного вторжения РФ был причинен именно земле и почвам (в общей сложности почти на 80,5 миллиарда гривен) и атмосферному воздуху (свыше 173,8 миллиарда).

"С 24 февраля наша окружающая среда безжалостно уничтожается российскими войсками: вражеские снаряды накрывают украинские города, села, предприятия, дома, дворы, хозяйства, поля, леса... Огонь превращает все в руины, высвобождая в воздух тонны вредных веществ во время горения и засоряя наши земли обломками ракет, техники, разбитых объектов", - отмечают в ведомстве.

Так, только в Луганской области из-за военных действий и в результате неорганизованного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, произошедшего в результате горения, окружающей среде был нанесен ущерб на сумму свыше 98,7 миллиарда гривен.

В то же время землям и почвам наибольший ущерб нанесен во Львовской и Харьковской областях, что составляет соответственно 33,2 и 22,2 миллиарда гривен.

Цифры вычислены в соответствии со специально разработанными оперативным штабом методиками расчета вреда окружающей среде, утвержденным Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов.