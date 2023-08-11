В Киеве обломки ракеты упали на территорию детской больницы

11 августа россияне совершили очередную воздушную атаку на столицу. По предварительной информации, в Оболонском районе на территории детской больницы упало несколько обломков от сбитой ракеты.

Об этом сообщили в КМВА.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пока пострадавших и разрушений нет, а все экстренные службы следуют на место.

"Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - сказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Позже Кличко добавил, что кроме обломков, упавших на территорию детской больницы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева.

На улице Богатырской обломки повредили крышу частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

Пострадавших в результате атаки нет.

В воздушных силах добавили, что россияне атаковали Киев аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из самолета МиГ-31К.

Напомним, войска РФ в ночь на 3 августа пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили на подлете в столицу около полутора десятков воздушных целей.