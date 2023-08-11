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В Киеве обломки ракеты упали на территорию детской больницы
11 августа россияне совершили очередную воздушную атаку на столицу. По предварительной информации, в Оболонском районе на территории детской больницы упало несколько обломков от сбитой ракеты.
Об этом сообщили в КМВА.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что пока пострадавших и разрушений нет, а все экстренные службы следуют на место.
"Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - сказал Сергей Попко, начальник КМВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже Кличко добавил, что кроме обломков, упавших на территорию детской больницы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева.
На улице Богатырской обломки повредили крышу частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
Пострадавших в результате атаки нет.
В воздушных силах добавили, что россияне атаковали Киев аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из самолета МиГ-31К.
Напомним, войска РФ в ночь на 3 августа пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили на подлете в столицу около полутора десятков воздушных целей.