Ночная атака РФ: силы ПВО сбили около 15 дронов на подлете к Киеву

Оккупационные войска РФ в ночь на 3 августа снова пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили на подлете к столице около полутора десятков воздушных целей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, эта атака ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд и, как и вчера ночью, 2 августа, была массированной.

"По информации на эту минуту – в столице обошлось без жертв и разрушений", – отметил он.

Попко добавил, что последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа и стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью противник атаковал Украину с северного направления (Брянская обл.). Всего были зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА Shahed-136/131, все цели сбиты.

Кроме того, за минувшие и текущие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 15 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожены семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Фото: Воздушные силы

Атаки дронов на столицу

Напомним, в ночь на 2 августа страна-агрессор Россия атаковала Киев ударными дронами Shahed. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

До этого РФ атаковала Киев дронами в ночь на 25 июля, тогда украинские защитники силами и средствами ПВО также своевременно обнаружили и уничтожили на подлете в город все вражеские цели.

В то же время в результате обстрела 13 июля падение обломков дронов было зафиксировано в 5 районах столицы. Тогда двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

Оккупанты также пытались нанести удары по Киеву также 12, 11 и 2 июля.

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