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Россияне нанесли очередной удар по Херсону, есть раненые

Россияне нанесли очередной удар по Херсону, есть раненые
Россияне атаковали центральную часть Херсона. Фото: Офис Генпрокурора

Этой ночью российские военные снова атаковали центральную часть Херсона и нанесли удар по жилому кварталу. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его словам, враг прицельно избивал по домам горожан. В результате обстрелов возникли пожары. 56-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения. Женщину госпитализировали в больницу.

Утром оккупанты продолжили обстреливать Херсон. Под вражеским огнем оказалось банковское помещение, а также дома 78-летней херсонки. Здание получило повреждения, чудом женщина не пострадала.

Отметим, в течение суток 1 августа оккупанты 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Враг выпустил по области 441 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По Херсону был прилет 31 снаряда.

Напомним, россияне в течение суток 31 июля 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще 18 - получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко