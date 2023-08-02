Ночная атака на Киев: обломки сбитых дронов обнаружили в трех районах столицы

В ночь на 2 августа страна-агрессор Россия атаковала Киев ударными дронами Shahed. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сколько дронов сбили

"Очередная массированная атака врага ударными БпЛА. Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены", – говорится в сообщении КМВА.

Последствия падения обломков сбитых БПЛА

Как отметили в КМВА, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

"Есть повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Без серьезных разрушений и пожаров", – подчеркнули в КМВА.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение, а в Святошинском было возгорание дерева.

Также в Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку.

Как отметили в КМВА, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Атаки дронов на столицу

До этого страна-агрессор РФ атаковала Киев дронами в ночь на 25 июля. Украинские защитники силами и средствами ПВО своевременно обнаружили и уничтожили на подлете к Киеву все вражеские цели.

19 июля ПВО также ликвидировала все БПЛА. В то же время в результате обстрела 13 июля падение обломков дронов зафиксировано в 5 районах столицы. Тогда двое пострадавших с осколочными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение.

Оккупанты пытались нанести удары по Киеву также 12, 11 и 2 июля.