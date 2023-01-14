В Киеве прозвучали взрывы: оккупанты атакуют объекты критической инфраструктуры

В Киеве утром 14 января раздались взрывы. Армия страны-агрессора совершает ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры столицы.

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Как сообщили в Киевской городской военной администрации, враг совершает ракетную атаку на столицу.

"Находитесь в укрытиях дои отбоя тревоги! Ожидайте дальнейшую официальную информацию", - подчеркнули в КМВА.

Там добавили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе.

"Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил мэр.

Он добавил, что в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются", - сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов Киевской области. В домах местных жителей выбиты окна.

Предварительно информации о пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы.

Отметим, 4 взрыва в столице прогремели около 9.30 утра 14 января. Через несколько минут после этого была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в Киеве и области около 6 часов утра местные жители слышали серию взрывов. Воздушная тревога при этом не объявлялась.

Взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Их причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "любые военные действия".