В Кировоградской области зафиксировали попадания дронов

В Кировоградской области зафиксированы попадания в результате ночной атаки российских дронов. Место прилета не раскрывается.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадание", - отметил Райкович.

По его словам, предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 28 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 44 дронами-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 34 БПЛА.