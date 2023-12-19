В Китае произошло мощное землетрясение: погибли более 110 человек

В результате землетрясения, магнитудой 6,2, в северо-западных китайских провинциях Гансю и Цинхай, погибли более 110 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение произошло вечером 18 декабря на северной окраине Цинхай-Тибетского нагорья (провинция Цинхай). Магнитуда землетрясения составила 6,2, сообщают государственные СМИ Китая.

Землетрясение произошло на глубине 35 км, а его эпицентр находился в 102 км юго-западнее столицы провинции Ганьсу, города Ланьчжоу.

Сейчас власти КНР проводят спасательные работы, на место происшествия направили тысячи спасателей. Однако работы осложняются минусовой температурой в регионе из-за холода в Китае, которое длится уже около недели.

Утром во вторник температура недалеко от места, где произошло землетрясение, составляла минус 14 градусов по Цельсию.

Сообщается, что 111 человек погибли и более 230 получили ранения.

Число жертв может возрасти, ведь поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате землетрясения также были повреждены некоторые объекты водоснабжения, ЛЭП, дороги и другая инфраструктура.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал власти "сделать все возможное", чтобы помочь пострадавшим и разместить жителей разрушенных домов.

Напомним, на западе Афганистана 7 октября произошло сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 2000 человек. Еще более 9000 человек получили ранения.