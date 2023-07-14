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В Кривом Роге вражеские дроны попали в два предприятия: есть разрушение и пострадавший (ФОТО)

В Кривом Роге вражеские дроны попали в два предприятия
Фото: Днепропетровской областной военной администрации

В ночь на 14 июля вражеские беспилотники атаковали Днепропетровщину. Защитники из ПВК "Восток" сбили шесть дронов, но есть попадание в Кривом Роге. От удара пострадали коммунальное и транспортное предприятия. В результате атаки есть один пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью враг атаковал область дронами. Воздушные Силы успешно сбили 6 беспилотников.

"Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание - в Кривом Роге", - отметил Лысак.

Фото 2 — В Кривом Роге вражеские дроны попали в два предприятия: есть разрушение и пострадавший (ФОТО)

Он уточнил, что от удара повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Также избита спецтехника.

Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Фото 3 — В Кривом Роге вражеские дроны попали в два предприятия: есть разрушение и пострадавший (ФОТО)

Кроме того, в результате атаки есть один пострадавший. 56-летний мужчина получил нетяжелые ранения. Медики оказали ему помощь, пока мужчина лечится амбулаторно.

Ударил агрессор и по Синельниковщине. По Великомихайловскому обществу попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач.

Напомним, в ночь на 8 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Враг дважды атаковал беспилотниками сельхозпредприятие. В результате возникли пожары, а 26-летний мужчина получил ранения.

Автор:
Светлана Манько