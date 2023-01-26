В Купянске российская ракета повредила личный автомобиль сотрудника Нацполиции

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В течение минувших суток враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - отметил он.

По словам главы области, ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.

В течение суток в Купянске разрушения от артиллерийских обстрелов получили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.

В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом.

В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.

Напомним, утром 25 января оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, в результате чего произошли пожары в частном доме и магазине. Также в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.