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В Купянске российская ракета повредила личный автомобиль сотрудника Нацполиции
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В течение минувших суток враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - отметил он.
По словам главы области, ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В течение суток в Купянске разрушения от артиллерийских обстрелов получили жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.
В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом.
В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.
Напомним, утром 25 января оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск, в результате чего произошли пожары в частном доме и магазине. Также в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.