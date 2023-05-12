В Луганской области оккупанты урезают зарплату украинцам, которые отказываются от российских паспортов

В Луганской области российские оккупанты усиливают давление на местное население. Для этого они задействовали группы росгвардии, которые должны подавить сопротивление людей. Также россияне перестали выплачивать часть заработной платы людям, не желающим получать российские паспорта.

Об этом рассказал глава области Артем Лысогор.

По его словам, в Сватово, у тех работников, которые отказывались от паспорта РФ, сначала вычисляли из заработной платы 30%. Позже оккупационные власти начали угрожать 100%-ным лишением денег за проделанную работу.

Кроме того, людей пугают принудительной депортацией, которая уже предусмотрена в новом законе, принятом Россией.

Лисогор сообщает, что группам росгвардии приказано противодействовать представителям движения сопротивления, усилить взаимодействие с коллаборантами и собирать и систематизировать данные о безопасности в регионе.

Ситуация в области остается напряженной во всех населенных пунктах. В течение последней недели две женщины согласились эвакуироваться.

В течение 11 мая Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка подверглись российским обстрелам. Авиационные удары враг нанес по Грековке и Белогоровке. Россияне продолжают уничтожать жилье луганчан.

Основные бои продолжают продолжаться в Серебрянском лесничестве, но враг там успеха не имеет.

Из-за значительных потерь на поле боя в Луганске три местных больницы восполнены ранеными оккупантами. Чтобы как-то лечить раненых, они начали переоборудовать местные школы под военные госпитали.