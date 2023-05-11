Закрытая Кременная и госпитали в школах: в Луганской ОВА рассказали о ситуации в области

Российские войска продолжают нести большие потери на поле боя. В Луганске три местных больницы заполнены ранеными оккупантами. Чтобы как-то лечить раненых, они начали переоборудовать местные школы под военные госпитали.

Об этом сообщил глава области Артем Лысогор.

По его словам, больницы, где осталось уцелевшее оборудование, полностью заполнены ранеными легкой и средней степени тяжести.

Он также сообщил, что прифронтовая Кременная, закрытая захватчиками для въезда и выезда с 10 мая. В город пропускают только тех, у кого есть местная регистрация, всех остальных разворачивают на блокпосту.

Кроме того, из Макеевки выехало почти все население. Сейчас в селе проживает менее 30 человек, значительная часть из которых преклонных лет. Они понимают, что жить в Макеевке небезопасно, но покидать дом не хотят.

Россияне не прекращают ни артиллерийский, ни авиационный обстрел находящихся по линии фронта населенных пунктов Луганской области. Бьют из реактивных систем залпового огня, атакуют с воздуха. Артиллерийские и минометные обстрелы в очередной раз подверглись Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Невскому и Белогоровке. Кроме того, во время принудительной эвакуации из населения оккупированных территорий мужчин, способных воевать, захватчики не будут пропускать.