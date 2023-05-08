Авиаудары, принудительная эвакуация, штрафы за звонки: что происходит на оккупированной Луганщине

Россияне не прекращают ни артиллерийский, ни авиационный обстрел населённых пунктов, расположенных по линии фронта. Бьют из реактивных систем залпового огня, атакуют с воздуха. Артиллерийские и минометные обстрелы в очередной раз подверглись Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Невскому и Белогоровке. Кроме того, во время принудительной эвакуации из населения оккупированных территорий мужчин, способных воевать, захватчики не будут пропускать.

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" получили приказ формировать специальные лагеря для мужчин призывного возраста, сообщил глава Луганской области Артем Лысогор.

По его словам, мужчины будут попадать в лагеря в случае принудительной эвакуации населения и бегства коллаборантов с захваченных территорий. Мужчин будут отделять от семьи и передавать в подчинение военных РФ.

Лысогор отметил, что раньше на крышах некоторых многоэтажек в Северодонецке можно найти покрытие и позвонить оттуда. Люди активно пользовались этой возможностью, пока об этом не приложили оккупационные власти города. Началось отслеживание и задержка населения, а недавно оккупанты просто ввели штраф за попытку позвонить родным. Цена вопроса – 5 тысяч рублей.

"Сплошная российская тюрьма", - подчеркнул Лысогор

Россияне крайне ограничили возможности людей, проживающих на оккупированной части Луганской области, не имеющих документов РФ. Захватчики проверяют мобильные телефоны населения. Кроме этого, оккупанты заставляют детей брать российские паспорта и даже не начинают восстанавливать разрушенный регион.