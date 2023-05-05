Репрессии, антисанитария и принудительная паспортизация детей: в Луганской ОВА рассказали о ситуации в области

Россияне крайне ограничили возможности людей, проживающих на оккупированной части Луганской области, не имеющих документов РФ. Захватчики проверяют мобильные телефоны населения и в случае нахождения подозрительного общения людей забирают в так называемые "правоохранительные органы". Кроме этого, оккупанты заставляют детей брать российские паспорта и даже не начинают восстанавливать разрушенный регион.

Об этом рассказал глава области Артем Лысогор.

По его словам, принудительная паспортизация украинских граждан происходит в Станично-Луганской общине. Согласно распоряжению окупантов, руководители местных организаций и предприятий должны предоставить информацию о проведенных мероприятиях по паспортизации местного населения.

Подростки с оккупированных территорий в возрасте 14 лет тоже обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители уплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

Что касается восстановления, то уже год речь о нем даже не идет. С повышением температуры воздуха ухудшилось санитарное состояние Северодонецка – здесь не работает система канализации и не вывозится мусор со дворов.

Лысогор отмечает, что оккупанты не в состоянии наладить даже транспортное сообщение между захваченными городами.

"Если из Луганска до Северодонецка еще можно добраться за более-менее реальную сумму, то из Северодонецка до других захваченных в 2022 году городов – проблематично. До Лисичанска, Рубежного, Кременной доехать возможно исключительно частным образом, а стоимость проезда варьируется от тысячи рублей и выше ", – рассказал он.

Глава ОВА отметил, что россияне продолжают максимально использовать все средства поражения и терроризировать с воздуха Луганскую область. 4 мая артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.