В Луганской области российские военные ранили пожилую женщину

За прошедшие сутки российские войска не прекращали обстреливать жилье мирных жителей в Луганской области. оккупанты открыли массированный огонь из артиллерии разных калибров.

Глава области Артем Лысогор сообщил, что в Невском была ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали.

По его словам, на этом участке фронта россияне почти ежедневно выпускают большее количество снарядов, чем где бы то ни было, но местные, еще остающиеся в прифронтовых селах, отказываются уехать в безопасные регионы.

Артиллерийские обстрелы также подверглись Стельмаховке и Белогоровке. Русские пытались наступать и улучшить свое положение вблизи Дибровы.

Кроме того, на оккупированной территории россияне планируют расширить штат так называемых "правоохранительных органов". Для этого они приглашают бывших местных работников МВД. Потенциальному коллаборанту достаточно просто иметь "рекомендации" от двух действующих "работников МВД".

"Несколько сложнее строителям. Очередной партии необходимо будет преодолеть более 1600 километров. 37 башкирских специалистов направляются на захваченные территории Луганщины, чтобы отремонтировать там 16 участков автодорог общей протяженностью 30 км. То есть, в среднем по 2 км на участок. Местных дорожников. нашлось", - написал Лысогор.

Вчера российские оккупационные войска обстреляли Украинск в Донецкой области. По меньшей мере, 8 человек были ранены.