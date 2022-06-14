В Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях сбили российские ракеты: что известно

Над тремя областями 14 июня во время воздушной тревоги украинские ПВО сбили российские ракеты.

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Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области во время воздушной тревоги сбили российскую ракету.

"По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет", - отметил он.

По его словам, осуществляется поиск места падения обломков сбитой ракеты. Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

"Обращаюсь ко всем и призываю оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - подчеркнул Гамалий.

Над Золочевом Львовской области силы противовоздушной обороны также сбили российскую ракету.

В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В настоящее время известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – сообщил Козицкий.

Взрывы слышали и жители Тернопольской области.

Как сообщил глава Тернопольской ОВА, Владимир Труш сработало ПВО.

"По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Специалисты выехали на места взрывов. Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - сообщил он.

Следует отметить, что перед этим почти во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога, а телеграм-каналы писали о запуске ракет Россией из акватории Черного моря.

Напомним, по Одессе утром 14 июня российские войска нанесли ракетный удар. Две ракеты "Оникс", выпущенные из Крыма, были сбиты системами ПВО.