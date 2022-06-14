У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях збили російські ракети: що відомо

Над трьома областями 14 червня під час повітряної тривоги українські ППО збили російські ракети.

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Як повідомив голова Хмельницької ОВ Сергій Гамалій, сили протиповітряної оборони на Хмельниччині під час повітряної тривоги збили російську ракету.

"За попередньою інформацією, сьогодні під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в поле, пошкоджень споруд немає", - зазначив він.

За його словами, здійснюється пошук місця падіння уламків збитої ракети. Попередньо жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

"Звертаюся до всіх і закликаю залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголосив Гамалій.

Над Золочевом на Львівщині сили протиповітряної оборони також збили російську ракету.

Внаслідок падіння ракети пошкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури, повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький.

"Наразі відомо, що постраждали чотири особи. У тому числі одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий і середньої тяжкості. Запускали ракету з південно-східного напрямку", - повідомив Козицький.

Вибухи чули і мешканці Тернопільщини.

Як повідомив голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш спрацював ППО.

"За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали за декількома ворожими ракетами над Тернопільщиною. Фахівці виїхали на місця вибухів. Попередньо жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - повідомив він.

Слід зазначити, що перед цим майже у всіх областях України пролунала повітряна тривога, а телеграм-канали писали про запуск ракет Росією із акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, по Одесі вранці 14 червня російські війська завдали ракетного удару. Дві ракети "Онікс", випущені з Криму, було збито системами ППО.