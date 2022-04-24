В Мариуполе убили корректировщика обстрелов города в 2015 году Валерия Кирсанова

В Мариуполе убит коллаборант Валерий Кирсанов, который корректировал российские «Грады» на микрорайон «Восточный» в 2015 году. Он умер в результате российских обстрелов.

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В Мариуполе в результате обстрелов российских оккупантов погиб коллаборант, который был корректировщиком огня у российских войск в 2015 году. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразота, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон Восточный. Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко", – написал Андрющенко.

Кирсанова приговорили к девяти годам тюрьмы в 2016 году, но он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно. В июне 2019-го суд подтвердил приговор, однако 15 августа Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко".

Напомним, 21 апреля Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты бомбили “Азовсталь” вопреки приказу Путина отменить его штурм. Ранее президент РФ приказал министру обороны России Сергею Шойгу отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку не считает его целесообразным.