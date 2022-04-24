У Маріуполі вбили коригувальника обстрілів міста у 2015 році Валерія Кірсанова

У Маріуполі вбито колаборанта Валерія Кірсанова, який коригував російські «Гради» на мікрорайон «Східний» у 2015 році. Він помер унаслідок російських обстрілів.

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У Маріуполі внаслідок обстрілів російських окупантів загинув колаборант, котрий був коригувальником вогню у російських військ у 2015 році. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мразота, яка у 2015 році навела російські "Гради" на Східний мікрорайон. Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко", – написав Андрющенко.

Кірсанова засудили до дев'яти років ув'язнення у 2016 році, але він подав апеляцію і справу розглядали повторно. У червні 2019-го суд підтвердив вирок, проте 15 серпня Кірсанов вийшов на волю за "законом Савченка".

Нагадаємо, 21 квітня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти бомбили "Азовсталь" усупереч наказу Путіна скасувати його штурм. Раніше президент РФ наказав міністру оборони Росії Сергію Шойгу скасувати штурм промзони у Маріуполі, оскільки не вважає його за доцільне.