В Мелитополе произошел взрыв в штабе окупантов. Погибли офицеры – ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе, в здании, где российские захватчики разместили свой штаб, раздался мощный взрыв. В результате были ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Согласно сообщению, взрыв в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова устроили представители местного движения сопротивления.

ГУР пишет, что время для атаки было выбрано очень удачно, поскольку как раз проходило заседание офицеров ФСБ и Росгвардии.

В разведке добавляют, что за час до начала собрания россияне перекрыли дорогу от предприятия "Мелитопольский автомобильный гидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Оба объекта захватчики превратили в военную базу.

Напомним, вчера вечером мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе раздался громкий взрыв. По его словам, после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости начали ездить авто силовиков.