В Минобороны объявили об освобождении первого села за время контрнаступления под Бахмутом. И тут же опровергли

Украинские войска по состоянию на 14 сентября освободили село Андреевка Бахмутской общины Донецкой области, сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"На Бахмутском направлении мы движемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", – написала она.

В то же время после заявления Маляр 3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, воюющая на этом направлении, заявила, что заявление о взятии Андреевки "является ложным и преждевременным".

"Пока продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в ее сообщении.

После этого Маляр отредактировала свой пост, написав следующее: "Андреевка: ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших", сопроводив указание топонима эмодзи с украинским флагом и бицепсом.

"Уточняю по поводу информации об освобождении Андреевки. Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. В настоящее время произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий. В Адреевке есть определенный успех и сейчас продолжаются тяжелые бои", – объяснила она.

Напомним, что сам Бахмут, битва за который продолжалась с августа 2022 года, российские оккупанты окончательно захватили еще во второй половине мая, когда в боях участвовала частная военная компания "Вагнер", впоследствии прекратившая участие в войне против Украины.

Однако дальнейшее продвижение врагу не удалось, а украинские войска, напротив, начали контрнаступательные действия к северо-западу и югу от города, постепенно отразив захваченные россиянами участки общей площадью порядка 50 квадратных километров. Впрочем, об окончательном освобождении ни одного из населенных пунктов доныне не сообщалось.

Отметим при этом, что Андреевка - село очень маленькое: на начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала его население в 53 человека. Перепись в 2001 году зафиксировала там 74 жителя, а в 1989 году - 64. До админреформы село относилось к Ивановскому (до декоммунизации 2016 года - Красненскому) сельсовету. На данный момент официально считается оккупированным Россией с 30 ноября 2022 года.