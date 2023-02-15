В небе над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров РФ, большинство из них сбили

В воздушном пространстве Киева 15 февраля обнаружили около 6 вражеских воздушных шаров, предположительно с разведоборудованием. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью запуска шаров было выявление и истощение украинского ПВО.

"Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после детального изучения и анализа сбитых объектов", - добавили в КМВА.

Отметим, что днем 15 февраля в Киеве объявляли воздушную тревогу в связи с обнаружением вражеских воздушных объектов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что россияне используют воздушные аэростаты. Это шары в диаметре до полутора метров на которых, на шнурке прикреплен угловой отражатель вместе с РЭБ-передатчиком. Их используют, что привлечь внимание украинских войск ПВО, а также как ложную цель, чтобы истощать военных.

