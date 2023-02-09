Противоповетренная оборона Киева: как выглядят мобильные группы для борьбы с "Шахедами" (ФОТО)

В штабе Сухопутных войск показали мобильные группы по борьбе с "Шахедами" в Киеве. Они перемещаются на машинах повышенной проходимости с пулеметом, установленным в кузове.

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Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"Наращиваем противовоздушную оборону Киева. Для противодействия "Шахедам" в подразделениях Группировки сил и средств обороны столицы созданы мобильные огневые группы", - отметил он.

По словам военного, подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и оснащенные тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания.

"Огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не больше одной минуты", – подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что количество мобильных групп в составе группировки постоянно увеличивается. Также ведется работа по улучшению их технического оснащения.

Павлюк отметил, что мобильная огневая группа может уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Напомним, подразделения группировки сил обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.