На Київщині укріплюють рубежі оборони (ФОТО)

Підрозділи угруповання сил оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.

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Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з Київською обласною військовою адміністрацією", - зазначив Павлюк.

За його словами, продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника.

Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу.

Для цього використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, – з метою максимального збереження життя військовослужбовців.

Павлюк додав, що після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.

"Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника – марні", - підкреслив Павлюк.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявляв, що загроза повторного наступу окупантів на Київ існує поки триває війна і мобілізація в Росії.

Нагадаємо, Рівненщина готова відбити напад ворога з боку Білорусі. Усі 229 спільних кілометрів із Білоруссю зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб регіону.