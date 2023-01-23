В Киевской области укрепляют рубежи обороны (ФОТО)

Подразделения группировки сил обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.

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Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией", - отметил Павлюк.

По его словам, продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения противника.

Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

Павлюк добавил, что после дальнейшего устройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

"Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – бесполезны", - подчеркнул Павлюк.

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