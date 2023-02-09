Протиповітряна оборона Києва: як виглядають мобільні групи для боротьби з "Шахедами" (ФОТО)

У штабі Сухопутних військ показали мобільні групи для боротьби із "Шахедами" у Києві. Вони переміщаються на машинах підвищеної прохідності із кулеметом, встановленим у кузові.

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Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"Нарощуємо протиповітряну оборону Києва. Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони столиці створено мобільні вогневі групи", - зазначив він.

За словами військового, підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності, які озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання.

"Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини", - підкреслив Павлюк.

Він додав, що кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення.

Павлюк зауважив, що мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі.

Нагадаємо, підрозділи угруповання сил оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області.