- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Николаеве прогремели мощные взрывы
Утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается!" – отметил он.
"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.
Отметим, воздушная тревога в городе была объявлена в 04.05, а о взрывах стало известно через час.
Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают Николаев. Так, 23 июля враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр".