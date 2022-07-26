В Николаеве прогремели мощные взрывы

Утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается!" – отметил он.

"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города.

Отметим, воздушная тревога в городе была объявлена в 04.05, а о взрывах стало известно через час.

Напомним, российские оккупанты постоянно обстреливают Николаев. Так, 23 июля враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр".