В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов

В Николаеве утром 21 июня прогремело несколько сильных взрывов. Очевидцы сообщают о столбе дыма.

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Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

Отмечается, что взрывы прогремели примерно в 8:10. Воздушная тревога в городе объявлена не была.

"В Николаеве сильный "прилет" по гражданскому объекту, сообщают очевидцы", - говорится в сообщении.

Также местные сообщают о столбе дыма, который образовался вследствие вражеской атаки.

Напомним, российские военные обстреляли РСЗО “Град” с магниевыми зарядами школу в Авдеевке. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в этом городе. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ.