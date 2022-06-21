У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів

У Миколаєві вранці 21 червня пролунало кілька сильних вибухів. Очевидці повідомляють про стовп диму.

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Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

Зазначається, що вибухи пролунали приблизно о 8:10. Повітряна тривога у місті оголошена не була.

"У Миколаєві сильний "приліт" по цивільному об'єкту, повідомляють очевидці", - йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють про стовп диму, який утворився внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, російські військові обстріляли РСЗВ "Град" із магнієвими зарядами школу в Авдіївці. Це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.