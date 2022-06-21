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- Війна Війна
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- Події
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У Миколаєві прогриміло кілька потужних вибухів
У Миколаєві вранці 21 червня пролунало кілька сильних вибухів. Очевидці повідомляють про стовп диму.
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Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
Зазначається, що вибухи пролунали приблизно о 8:10. Повітряна тривога у місті оголошена не була.
"У Миколаєві сильний "приліт" по цивільному об'єкту, повідомляють очевидці", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також місцеві повідомляють про стовп диму, який утворився внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, російські військові обстріляли РСЗВ "Град" із магнієвими зарядами школу в Авдіївці. Це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.