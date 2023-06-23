В Одессе произошел масштабный пожар в здании завода сельхозмашин (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар охватил 23 июня одно из зданий Одесского завода сельскохозяйственного машиностроения на улице Черноморского казачества ("Одессельмаш", также известный как бывший завод имени Октябрьской революции).

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, почти два часа более 70 спасателей боролись с огнем в трехэтажном здании.

Отмечается, что из-за ветра и большой пожарной нагрузки существовала угроза распространения огня на большую площадь, а также на расположенное рядом 12-этажное здание, однако этого удалось не допустить.

"В местах значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - сообщили в ГСЧС.

Отметим при этом, что сейчас почти все сооружения на территории "Одессельмаша", кроме выходящих на улицу, снесены, а основным видом деятельности предприятия значится "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Хотя производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, металлических баков, резервуаров и контейнеров также остается его профилем.