В результате ночной атаки дронов в Киевской области поврежден инфраструктурный объект: ситуация в регионах

Ночью 19 ноября российские террористы атаковали Украину "шахедами". ПВО уничтожило 15 из 20 дронов. В Киевской области поврежден инфраструктурный объект.

ПВО уничтожили 15 из 20 "шахедов"

В ночь на 19 ноября противовоздушная оборона Украины уничтожила 15 из 20 вражеских дронов, выпущенных Российской Федерацией, информирует прессцентр Воздушных сил Украины.

Оккупанты атаковали украинские регионы ударными БПЛА типа Shahed с севера, а именно Курской области РФ. Так, за ночь были зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя Воздушным силам удалось уничтожить 15 ударных БПЛА Shahed-136/131.

В Киеве ПВО поразило около десятка вражеских целей

Во время ночной атаки беспилотников ПВО поразило на территории Киева и на подступах к городу около десятка вражеских целей, информирует начальник КМВА Сергей Попко.

"Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа Shahed", - сообщил он.

По словам Попка, российские БПЛА были запущены многими группами и заходили для атаки Киева волнами из разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту. Поэтому тревога в столице объявлялась несколько раз.

Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей. По состоянию на данный момент в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения.

В Киевской области поврежден инфраструктурный объект

Вторую ночь подряд российские террористы атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов. В Киевской области активно работала ПВО.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован", - отметил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он добавил, что все экстренные службы и оперативные группы работают над фиксацией и устранением последствий атаки.

В Черкасской области обломками дронов повреждено пять домов

Силами ПВО в небе над Звенигородщиной сбили вражеский БПЛА, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Обломками незначительно повреждены пять домов. Люди не пострадали.

В небе над Сумщиной уничтожили три дрона-камикадзе

Ночью во время массированной вражеской атаки беспилотниками в Сумской области силами ПВО были сбиты три ударных беспилотника, сообщила Сумская ОВА.

"Сегодня ночью в небе Сумщины уничтожены три враждебных БПЛА "шахед". Спасибо нашим защитникам неба!", - говорится в сообщении.

Оккупанты выпустили по Херсонщине 389 снарядов

За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и на территорию сельскохозяйственного предприятия в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Войска РФ обстреляли 3 района Харьковщины

За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

В частности, под огнем находились Казачья Лопань Харьковского района, Огиревце, Гатище, Плетеновка Чугуевского района, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Купянского района и другие населенные пункты.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Захватчики нанесли артиллерийский удар по Очакову

Россияне ночью нанесли артиллерийский удар по городу Очаков Николаевской области, сообщила в Фейсбуке Николаевской ОВА.

"Сегодня ночью, 19 ноября, в 00:36 враг нанес артиллерийский удар по г. Очаков Очаковской общины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, пострадавших нет.

Враг обстрелял 25 населенных пунктов Запорожской области

За минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 132 удара по 25 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

115 артобстрелов пришлись по территории Новодаровки, Новоандреевки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Луговского, Темировки, Каменского, Пятихаток, Плавней, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Волшебному, Малиновке, Малым Щербакам и Степному, 2 ракетных удара по Таврическому, а также 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки и Левадного.

За сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Накануне ночью армия страны-агрессора РФ также атаковала Украину ударными дронами. В Киевской области работала ПВО, а в Одесской области зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.