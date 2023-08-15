В результате обстрела Донетчины два человека погибли, а пятеро получили ранения

В течение 15 августа оккупационные войска РФ дважды обстреляли населенные пункты в Краматорском и Бахмутском районах. В результате, двое мужчин погибли, а еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, утром россияне атаковали село Северное с применением авиабомб ФАБ-250, в результате чего двое местных жителей – 52-летний мужчина, находившийся во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка получили ранения.

Через несколько часов захватчики повторили обстрел и, вероятно, с артиллерии нанесли удары по частному сектору в городе Северск и пгт Ямполе.

В результате попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме того, получили телесные повреждения три женщины.

Сообщается, что обломки снарядов повредили жилые дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозпостройку.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские военные 14 августа, в 23:23, осуществили ракетный обстрел Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб.

Россияне атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.