АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне убили мужчину во время атаки на Краматорск (ФОТО)

обстріли краматорська, атаки на краматорськ
Складские помещения в Краматорске стали целью врага. Фото: генпрокуратура

Российские военные 14 августа, в 23:23, осуществили ракетный обстрел Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

обстрелы краматорская, атаки на краматорск обстрелы краматорская, атаки на краматорск обстрелы краматорская, атаки на краматорск
обстрелы краматорская, атаки на краматорск
Последствия обстрела Краматорска. Фото: генпрокуратура
обстрелы краматорская, атаки на краматорск
Последствия обстрела Краматорска. Фото: генпрокуратура
обстрелы краматорская, атаки на краматорск
Последствия обстрела Краматорска. Фото: генпрокуратура

Россияне атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.

В результате обстрела двое грузчиков попали под завалы. Один из них погиб, его тело деблокировали спасатели. Состояние другого мужчины уточняют. Ранение также получила 38-летняя женщина. Она работала кладовщиком на предприятии. Пострадавшая с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу.

На площади 2400 м кв возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее, в конце июля в результате удара по Краматорску были повреждены админздание и предприятие. Также в результате атаки два человека получили ранения.

Автор:
Вита Молодан