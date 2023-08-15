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Россияне убили мужчину во время атаки на Краматорск (ФОТО)
Российские военные 14 августа, в 23:23, осуществили ракетный обстрел Краматорска Донецкой области. В результате удара один человек погиб.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Россияне атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Российские ракеты попали в складские помещения, где хранились продукты питания.
В результате обстрела двое грузчиков попали под завалы. Один из них погиб, его тело деблокировали спасатели. Состояние другого мужчины уточняют. Ранение также получила 38-летняя женщина. Она работала кладовщиком на предприятии. Пострадавшая с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На площади 2400 м кв возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее, в конце июля в результате удара по Краматорску были повреждены админздание и предприятие. Также в результате атаки два человека получили ранения.