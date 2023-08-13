Оккупанты попытались вернуться на утраченные позиции на основных направлениях контрнаступления ВСУ - Генштаб

Российские войска в течение суток предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее села Работино Запорожской области, а также западнее села Старомайорское Донецкой области, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также в Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Червоного и Пятихаток, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки и Каменское.

Относительно Старомайорского и соседнего Благодатного отмечается, что там оккупанты нанесли авиаудары. Кроме того, еще более 10 населенных пунктов на западе Донецкой области, среди которых Водяное, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и то же Старомайорское подверглись артобстрелам.

В свою очередь, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Авиаудар вражеские войска нанесли в районе Красногоровки, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Константиновка.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, где противник нанес авиаудар. Артобстрелам там подверглись населенные пункты Александрополь, Степовое, Керамик, Новокалиново и сама Авдеевка.

На Бахмутском же направлении оккупанты, как отмечается, предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного, нанесли авиаудар в районе Клещиевки, а от вражеских артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Приволье.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе та же Белогоровка, а также Терны, Верхнекаменское, Серебрянка и Звановка Донецкой области.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка, Петропавловка, Берестово и Кисловка Харьковской области.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ совершила минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов - это, в частности, Галагановка, Гремяч и Нововасилевка Черниговской области, Волфин и Турья Сумской области, Огурцово, Окоп и Бударки Харьковской области.

В Херсонской области россияне нанесли авиаудар в районе села Зеленый Гай и совершили артобстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Антоновка, город Херсон, а также села Ивановка Николаевской области.

Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения. Оккупанты нанесли два ракетных удара, 24 авиационных удара и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, станцию РЭБ и средство противовоздушной обороны противника.

Отметим, что в результате вражеских обстрелов 13 августа в Херсонской области погибли, по данным ГСЧС на 17:00, семь мирных жителей (пятеро - в селе Широкая Балка, двое - в селе Станислав), а 13 были ранены (по три - в Херсоне и Бериславе, по два – в Станиславе и поселке Камышаны, по одному – в селах Велетенское, Золотая Балка и Новокаиры).