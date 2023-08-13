Оккупанты обстреляли помещение заводов в Херсоне и башни мобильной связи в Бериславе

Российские оккупационные войска в течение суток 12 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, БПЛА и БМП-2.

По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территории и помещения заводов в Херсоне, башни мобильной связи в Бериславе", - уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Заметим, что в селе Понятовка Дарьевской общины Херсонской области 12 августа снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина.

Также в селе Одрадокаменка Тягинского общества оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попав прямо во двор местных жителей. Тяжелые поражения получил 72-летний мужчина.

Напомним, что в течение суток 11 августа россияне совершили в Херсонской области 39 обстрелов, выпустив 159 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 - получили ранения.