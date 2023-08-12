Контрнаступление в Запорожской области: В Генштабе сообщили о частичном успехе в районе Орехова

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, и за минувшие сутки получили частичный успех в районе села Работино Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс и артиллерийское средство на огневой позиции.

Относительно действий врага отмечается, что на Запорожском направлении россияне обстреляли из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Темировка, Полтавка, Червоное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка и Ровнополь.

На Марьинском направлении продолжается сдерживание наступления российских войск в районе города Марьинка. Авиаудар враг нанес в районе Красногоровки, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупационных войск в районе Авдеевки, где со стороны противника был нанесен и авиаудар. В свою очередь, артобстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское и Карловка.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные, по данным Генштаба, наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы и нанес авиаудар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Пивничное.

На Лиманском направлении россияне нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артобстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское и Белогоровка Луганской области, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Указано, что эти и действия успеха не имели.

Также войска РФ нанесли авиаудары в районе Кисловки и Першотравневого, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестовое.

На Северском и Слобожанском направлениях российская армия нанесла авиационный удар в районе Гурьева Казачка Харьковской области, осуществила минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Клюсы Черниговской области, Середина-Буда, Яструбиное, Водолаги и Миропольское Сумской, Стрелка и Охримовка Харьковской области.

На Херсонском же направлении артобстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Тягинка и Понятовка Херсонской области, а также Куцуруб и Очаков Николаевской области.

В течение суток зафиксировано 33 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Напомним, что ранее об обстрелах в субботу сел Понятовка, Золотая Балка, а также Отрадокаменка и города Херсон сообщала местная обладминистрация. По ее данным, от них пострадали по крайней мере два пожилых человека.