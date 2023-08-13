Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре Запорожской области: нанес три авиаудара

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 12 августа вражеская армия ударила по 19 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за сутки 114 обстрелов пришлось по 19 мирным городам и селам Запорожской области.

"100 артиллерийских обстрелов совершено по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Каменскому, Степному, Пятихаткам и другим селам на линии фронта. 9 обстрелов из РСЗО нанес враг по Новодаровке, Красному, Левадному, Лобковому. По Орехову и Малой Токмачке нанесли три авиационные удара, Ольговское дважды атаковали с БПЛА", - отметил Малашко.

Он добавил, что в результате удара управляемой авиабомбой по городу Орехов пострадали 10 человек, в том числе и правоохранители во время несения службы в прифронтовом городе.

"К сожалению, на месте погиб 31-летний полицейский. Ранения получила семья - мужчины 20 и 70 лет и женщины 39 и 66 лет", - сообщил Малашко.

Кроме того, за сутки зафиксировано 13 новых разрушений жилых домов и хозяйственных сооружений.

Напомним, за сутки 11 августа оккупанты совершили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, 4 ракетных удара пришлись по Камышевусу, запустили БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.