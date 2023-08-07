В результате вражеских обстрелов на Херсонщине 4 человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 6 августа 30 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию дачного кооператива в Бериславе", – уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Напомним, 6 августа около 10:40 российские войска нанесли удар по Дарьевской общине Херсонской области. В результате обстрела пострадали супруги.