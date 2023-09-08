В результате вражеских обстрелов Херсонщины 1 погибший и 2 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 7 сентября 62 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Как сообщил Прокудин, 7 сентября по населенному пункту Одрадокаменка ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина.

"Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался", - отметил он.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет был сброшен с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет.

Накануне российские оккупационные войска 68 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области, выпустив 239 снарядов.