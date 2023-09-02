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В результате вражеских обстрелов Херсонщины 2 погибших и 2 раненых
Российские оккупационные войска в течение суток 1 сентября 59 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию агропредприятия в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.
По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.
Заметим, три человека погибли 29 августа в Херсонской области . Они подорвались на взрывном устройстве.