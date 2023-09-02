В результате вражеских обстрелов Херсонщины 2 погибших и 2 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 1 сентября 59 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил шесть снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию агропредприятия в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

Заметим, три человека погибли 29 августа в Херсонской области . Они подорвались на взрывном устройстве.