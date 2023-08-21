В результате вражеских обстрелов Херсонщины 2 погибших и 3 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 20 августа 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

"Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава. От полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте", - отметил Прокудин.

Он добавил, что вражеский танк прицельно ударил по жилому дому в Казачьем, из-за чего 60-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, у 45-летней женщины – множественные обломочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Заметим, российские войска в течение суток 19 августа совершили 77 обстрелов Херсонщины. Тогда один человек погиб, еще один получил ранения.