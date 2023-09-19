В результате вражеских обстрелов Херсонщины 3 погибших и 11 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 18 сентября 95 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в Бериславском районе, территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 18 сентября продолжали обстреливать Херсонщину. В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Кроме того, в Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.