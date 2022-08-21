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В Севастополе опять слышали взрывы, - СМИ
Утром 21 августа в оккупированном Россией Севастополе опять слышали взрывы. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.
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Взрыв прогремел примерно в 06:33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было.
Накануне вечером российские оккупационные власти Севастополя заявили о работе ПВО и призвали жителей города "поменьше снимать и тем более выкладывать видео с работой наших систем противовоздушной обороны". Кроме того, СМИ сообщали о работе ПВО в районе Оленевки Черноморского района Крыма.
Утром 20 августа в оккупированном Россией Крыму, в Севастополе прогремели взрывы. В крышу здания штаба российского черноморского флота влетел беспилотник.Подписывайтесь на наш YouTube канал