В Севастополе опять слышали взрывы, - СМИ

Утром 21 августа в оккупированном Россией Севастополе опять слышали взрывы. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Взрыв прогремел примерно в 06:33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было.

Накануне вечером российские оккупационные власти Севастополя заявили о работе ПВО и призвали жителей города "поменьше снимать и тем более выкладывать видео с работой наших систем противовоздушной обороны". Кроме того, СМИ сообщали о работе ПВО в районе Оленевки Черноморского района Крыма.

Утром 20 августа в оккупированном Россией Крыму, в Севастополе прогремели взрывы. В крышу здания штаба российского черноморского флота влетел беспилотник.