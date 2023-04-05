В Сумской области за день зафиксировали почти 230 прилетов из РФ, есть разрушения

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пяти приграничных общин Сумской области. Как сообщает по состоянию на 21:00 областная военная администрация, всего зафиксировано 229 прилетов (ракетный обстрел, обстрел из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС).

В частности, Белопольскую общину россияне обстреливали из автоматического гранатомета (70 выстрелов) и минометов (56 прилетов). В Середино-Будской общине зафиксировано 5 прилетов из минометов и 8 выстрелов выстрелов из АГС.

Также врагом совершен обстрел Краснопольской общины с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилета), артиллерии (3 прилета) и РСЗО (19 прилетов). Кроме того, под вечер в результате артобстрела одного из сел общины повреждены и подожжены хозяйственные помещения одного из местных предприятий.

В Хотинской общине в результате минометного обстрела (6 прилетов) были повреждены три частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.

По Глуховской общине с территории России был произведен артиллерийский обстрел (3 прилета), после чего еще один (8 прилетов). В результате последнего повреждены частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.

Напомним также, что 2 апреля два человека погибли в результате российского обстрела молоковоза в пограничном селе Бунякино Новослободской общины Сумской области.