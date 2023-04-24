ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Сумской области зафиксировали 83 "прилета": есть разрушение

сумская область, обстрел
Хозяйственное здание уничтожено обстрелом. Фото: Сумская ОВА

В течение дня российские войска обстреляли 7 пограничных общин Сумской области. Во вражеский огонь попали Эсманская, Миропольская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская и Юнаковская общины.

В общей сложности было зафиксировано 83 "прилета" из минометов и артиллерии, есть разрушения, сообщает Сумская ОВА.

По Миропольской общине зафиксировано 6 прилетов, повреждены 3 частных дома и частный магазин.

По Эсманскому обществу захватчики ударили из миномета, а также 9 раз "накрыли" артиллерийским огнем. В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.

В Шалыгинской общине враг ударил по территории из артиллерии зафиксировано 8 прилетов. По территории Белопольской и Зноб-новогородской общин россияне выпустили 32 и 15 мин соответственно. Юношеская община подверглась трем минным обстрелам, а Середино-Будская - попала под артобстрел. Зафиксировано 9 прилетов.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают террор Донецкой области. Так, в ночь на 24 апреля россияне ударили ракетами по Краматорску.

Автор:
Татьяна Гойденко