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В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи

В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи

Бучанское райуправление полиции в Киевской области при процессуальном руководстве прокуроров Бучанской окружной прокуратуры передало в суд обвинительные акты в отношении 10 военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил России.

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Как сообщает Киевская областная прокуратура, они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) и в настоящее время объявлены в розыск с целью задержания.

Расследованием установлено, что во время оккупации города Буча в течение марта текущего года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия.

Обвиняемые не снабжали удерживаемых продуктами питания и питьевой водой, лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим также угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.

Фото 2 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 3 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 4 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 5 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 6 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 7 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 8 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 9 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 10 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи
Фото 11 — В Украине будут заочно судить 10 оккупантов, издевавшихся над жителей Бучи

С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в отдельных случаях и беспричинно, они наносили мирным жителям телесные повреждения.

Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая как личные вещи, так и бытовую технику.

Напомним также, что в прошлом месяце в убийстве пяти гражданских лиц выстрелами в голову в селе Микуличи Бучанского района разоблачили соратника главы Чечни Рамзана Кадырова - Изнаура Мусаева.

Автор:
Тимофей Беспятов